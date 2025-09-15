Структуры мэрии переедут из центра Ярославля

Мэрия Ярославля в 2025 году купит нежилое помещение в здании на Которосльной набережной для переезда комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). Соответствующая информация отражена в пояснительной записке по внесению изменений в адресную инвестиционную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Которосльная набережная, 57

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Которосльная набережная, 57

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Из городского бюджета на покупку объекта недвижимости выделяется 150 млн руб. Нежилые помещения будут приобретать в здании № 57 по Которосльной набережной, напротив учебного корпуса института филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

В настоящее время КУМИ находится в объектах, расположенных в зоне ЮНЕСКО. После переезда пять объектов культурного наследия будут приватизированы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля в «правительственный квартал» — здание на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина.

Мэр Артем Молчанов заявлял, что городская администрация и муниципалитет Ярославля переедут из центра города только при наличии положительного экономического эффекта.

Алла Чижова