Украина ограничит импорт дизеля из Индии

С 1 октября Украина ограничит импорт дизельного топлива из Индии, сообщила украинская консалтинговая компания Enkorr. Санкции будут действовать по аналогии с ограничением на покупку топлива у Турции, которые действуют с сентября 2023 года.

В сообщении Enkorr указано, что все партии индийского топлива будут проходить лабораторный анализ на наличие компонентов российского дизеля. Соответствующее требование направила Служба безопасности Украины в адрес Энергетической таможни.

В августе 2025 года Украина импортировала из Индии 119 тыс. тонн дизеля, что составляет 18% от общего объема импорта.