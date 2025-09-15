Суд в Ессентуках заключил подозреваемого в подготовке к теракту иностранца под стражу

Ессентукский городской суд Ставропольского края избрал меру пресечения гражданину Азербайджана, который подозревается по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Постановлением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на определенный срок. Следствие считает, что гражданин Азербайджана вступил в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию и провел детальную разведку ряда объектов для совершения диверсионно-террористических актов, в частности, против административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе. По информации ФСБ, задержанный приобрел элементы для изготовления взрывчатки и спрятал их в тайнике.

У фигуранта изъяли компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации.

Константин Соловьев