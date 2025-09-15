Переговоры встали на паузу

В Кремле ответили на угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции. Президент США призвал европейские страны ввести 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти. А сегодня он заявил, что от нее должны отказаться страны НАТО. И тогда Вашингтон сам сможет усилить давление на Россию. Трамп также снова допустил трехстороннюю встречу Москвы и Киева с участием Вашингтона. Президент США заявил, что должен вмешаться в процесс, потому что Владимир Путин и Владимир Зеленский «слишком сильно ненавидят друг друга».

В Кремле отметили, что подвижек в трехсторонней встрече нет. А переговоры между Россией и Украиной сейчас не идут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Да, есть пауза, и она налицо. Вы видите, что, скажем так, гибкости в украинской позиции и готовности действительно приступить к серьезному обсуждению нет. Есть призывы к встрече, но, скорее, это направлено на эмоциональный эффект, потому что сама по себе встреча, пройди она в неподготовленном режиме, будет абсолютно бесполезна. Европейцы никак не собираются обращать внимания на первопричины этого кризиса, тем самым открывая путь для обсуждения путей и разрешения, но Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу».

Ранее Трамп уже требовал от союзников из альянса перестать покупать российскую нефть. Вместе с этим страны НАТО должны ввести 100-процентные пошлины против Китая, пока Россия и Украина не заключат перемирие. Только тогда Вашингтон согласится на серьезные санкции против Москвы, заявлял президент на прошлой неделе. На такие условия страны НАТО и Европы не пойдут, а риторика Белого дома заводит решение украинского кризиса в тупик, говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Ирина Кобринская: «У России одна цель, у Украины другая. У Европы, которую тоже нельзя рассматривать как нечто единое, — третья цель. Очень разное положение у членов Евросоюза: кто-то больше зависит от закупок российских нефтепродуктов, кто-то в меньшей. Разное отношение с Кремлем у той же Словакии и Венгрии, допустим.

То, что предлагает Трамп, не работает, причем прежде всего в отношениях с Российской Федерацией. Потому что если бы Трамп не был заинтересован в России как в торговом, экономическом партнере, он бы уже давно предпринял какие-то шаги, которые были бы более весомыми и более понятными. Он этого не делает. Трамп тянет, он не видит решения. Как Трампу смогут ответить страны НАТО? Речь идет не о НАТО, а о Евросоюзе. Потому что вот такие санкции, их вводит, безусловно, не Североатлантический альянс, а ЕС.

В Европе нет консолидированного мнения по поводу введения дальнейших ограничений и быть пока не может. НАТО может говорить о том, что они будут готовы усиливать свою обороноспособность, о том, что там могут быть какие-то новые стратегии в отношении России. Это не то, что хочет услышать Трамп. При этом все с Трампом будут говорить очень вежливо, ласково, потому что он — человек, который только в таком тоне и разговаривает. Нет никакого решения, кроме того, чтобы показать сторонам — и Украине, и России — что пора уже договариваться.

При этом у Трампа с Москвой долгосрочные интересы, и он как делец видит перспективу, которая не имеет ничего общего с конфликтом. Поэтому он, собственно, и не хочет сильно давить на Москву. Я не вижу сейчас какого-либо решения».

Требованиями к НАТО Трамп может и переводить внимание с проблем, которые возникли у президента внутри США, говорит президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Сам Трамп не хочет объявлять санкционную войну России. Он находится в положении, когда, во-первых, в Соединенных Штатах все-таки законодательная власть еще сильнее, чем исполнительная. Безусловно, Трамп находится под давлением Конгресса, общественного мнения, и даже той части MAGA, которая не понимает, с чем вообще это все связано. Президенту США в очередной раз необходимо перевести стрелки с таких чувствительных для себя вопросов, которые позволяют его оппонентам ужесточать критику в отношении него самого.

Предлагая Европе начать серьезную санкционную войну, он, безусловно, понимает, что ЕС в ближайшее время не в состоянии будет этого сделать. Отказ от российских энергоресурсов — это перестройка всей экономики. Может ли он как-то надавить на Европу? В какой-то степени может. Да, европейцы приспосабливаются к его стилю ведения дел. Мы будем говорить, что ты великий, но все-таки Европа продолжает отстаивать свои какие-то позиции.

Понимая, что ЕС сейчас не сможет это сделать, Трамп и выдвигает такое предложение».

В то же время, Евросоюз готовит против России 19-й пакет санкций. По словам МИД Франции, их согласовывали с США впервые с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Источники Reuters сообщают, что новые меры будут нацелены на теневой флот и российские банки.

