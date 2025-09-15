Ставрополье лидирует по отправкам зерна через РЖД в 2025 году

Российские железные дороги отправили 2,5 млн тонн зерна в августе 2025 года, что на 8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, на экспорт направлено 1,8 млн тонн зерновых, что составляет рост на 7,3%. Из этого объема 1,4 млн тонн отправлено в сторону морских портов, показав увеличение на 15,4%.

«Наибольший объем зерна — 1,3 млн тонн — экспортировали через порты Северо-Запада. Этот показатель вырос на 26,9% по сравнению с августом прошлого года. Внутри страны железнодорожники перевезли 620 тысяч тонн зерновых, что на 10,2% больше прошлогоднего уровня»,— поясняют в СКЖД.

Среди регионов-лидеров по отгрузке зерна в августе выделяются Ставропольский край с объемом 306 тыс. тонн (рост 5,6%), Липецкая область — 200 тыс. тонн (плюс 12%) и Волгоградская область — 192 тыс. тонн (увеличение на 23,3%).

Валентина Любашенко