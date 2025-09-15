Успенскому Зилантову монастырю в Казани вернули историческое название

Успенскому Зилантову монастырю в Казани официально вернули исторически верное название. Об этом сообщил комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В результате проведенных исследований было установлено, что правильное название — Успенский.

«Монастырь является одним из старейших действующих монастырей Поволжья, важным памятником православной культуры и архитектурным ансамблем, включающим уникальные постройки XVIII–XIX веков», — пишет пресс-служба комитета.

Монастырь был построен в 1552 году на месте братской могилы воинов, погибших во время взятия Казани. Первый каменный храм возвели в 1625 году. С 1998 года он является действующим женским монастырем.

Марк Халитов