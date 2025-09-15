До пяти увеличилось количество пострадавших при взрыве газа в Ангарске

Количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в Ангарске (Иркутская область) увеличилось до пяти человек. Ранее губернатор Игорь Кобзев сообщал об одном погибшем и трех раненых. Среди пострадавших — двое детей 12-ти и 13 лет. Предварительно, причиной взрыва стало ненадлежащие использование газового оборудования в одной из квартир, сообщает СУ СКР региона.

Взрыв произошел в ночь на 15 сентября в 12-ом микрорайоне Ангарска. Самостоятельно из здания на улицу вышли 79 человек, в том числе 12 детей. В результате хлопка газа произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Выбиты все двери и остекление, повреждены 10 квартир и внешняя стена. В жилом доме на время проведения аварийно-спасательных работ отключено водоснабжение и газоснабжение. На территории Ангарска действует режим ЧС.

В пунктах временного размещения находятся 22 человека, включая 12 детей. 11 жильцов четвертого подъезда, где взорвался газ, перевезли в гостиницу, сообщил Игорь Кобзев. По его словам, специалистам понадобится около недели на заключение экспертизы о возможности восстановления квартир и пригодности для проживания.

Ранее областным СУ СКР было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования инцидента.

Александра Стрелкова