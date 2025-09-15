Супружеские преступления, славянская мифология и вести Ленинского района

На следующей неделе в Нижнем Новгороде откроется выставка в пурпурных тонах, пройдут обсуждения славянской мифологии, современного искусства, российских и зарубежных фильмов. Симфонический оркестр исполнит музыку Ланы Дель Рей и Адель, театр «Преображение» и Театр музыки и песка представят новые спектакли, а ТЮЗ примет гастроли Московского академического театра сатиры. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

15 сентября на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдет обсуждение сказки «Мавка Вербинка». Филолог, экскурсовод Нижегородского музея-заповедника Алиса Лисова расскажет об образе русалки в славянской мифологии. Встреча начнется в 18:00. В это же время 16 сентября на площадке обсудят американский художественный фильм «Заплати другому» (2000, режиссер Мими Ледер), а в 15:00 21 сентября — пьесу Александра Вампилова «Утиная охота» и фильм «Отпуск в сентябре» (1979, режиссер Виталий Мельников). Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.

15 и 16 сентября гид и автор нескольких книг по истории Канавина Евгений Гребнев проведет две экскурсии по району: «Канавино — не окраина» и «Ленгородок и его знаменитые окрестности». Обе начнутся в 18:30, билет стоит 100 руб. После экскурсии можно оставить рассказчику пожертвование любой суммой.

16 сентября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) пройдет лекция «Дом в представлении современных архитекторов», подготовленная для выставочного проекта «Мечты о доме». Научный сотрудник отдела нового западного искусства музея Марина Маслова расскажет о биоморфных формах проектов Захи Хадид, стеклянных лабиринтах SANAA, урбанистических исследованиях Рема Колхаса, бумажных жилищах Сигэру Бана, виртуальных NFT-особняках и метавселенных. Лекция начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

17 сентября в академической филармонии имени М.Л. Ростроповича симфонический оркестр Cagmo при свете свечей исполнит концертную программу, посвященную двум поп-дивам современности — Лане Дель Рей и Адель. Выступление начнется в 19:00, билеты — от 2,8 до 6,1 тыс. руб.

18 сентября в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 представитель нижегородской архитектурной школы Евгений Пестов проведет мастер-класс «Наш ответ как», где расскажет о методах, техниках и особых приемах местных проектировщиков. Мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

18 сентября в консерватории имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40 состоится концерт «Ludus tempore». Программа составлена из произведений композиторов конца XIX — начала XXI века, в их числе Альфредо Казелла, Нино Рота, Эйтор Вилла-Лобос, Жан-Мишель Дамаз и Филипп Гобер. Камерно-инструментальную музыку исполнят Егор Рогозин (флейта), Анастасия Богданова (скрипка), Людмила Тарковская (виолончель), Мария Рогозина (фортепиано). Начало в 18:30, билеты стоят 400 и 500 руб.

19 сентября в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9 откроется выставка «Пурпурные рукава» из коллекции основательницы рop-up галереи Grabar Gallery Наталии Грабарь. Название отсылает к одноименной удаленной галактике с фиолетовым свечением, рассказала куратор Кристина Романова. Основу экспозиции в сиреневых, лиловых и синих оттенках формируют работы ключевых представителей московского концептуализма: Юрия Злотникова, Олега Целкова, Франциско Инфанте, Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича и других. Особое место займут произведения из текстиля. Выставка будет работать до 16 ноября. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

19 сентября в Kuranova Gallery на улице Варварская, 10/25 пройдет панельная дискуссия «Современное искусство: когда хаос становится шедевром?». Участие в обсуждении примут нижегородские художники Константин Белоусов, Екатерина Нестерец и Алекс-Леон Мазанов, а также коллекционеры, кураторы и зрители. Мероприятие начнется в 18:00, билет стоит 550 руб.

19 сентября в Театре юного зрителя на улице Горького, 145 — гастроли Московского академического театра сатиры. Артисты представят иронический детектив «Маленькие супружеские преступления» по пьесе современного драматурга Эрика Эмманюэля Шмитта. По сюжету известный автор детективных романов теряет память. Женщина, которая называет его своим мужем, везет его в дом, где, как она утверждает, они счастливо жили до несчастного случая. Но что-то в ее словах не сходится, и писатель начинает собственное расследование. Спектакль начнется в 18:30. Билеты — от 1,5 до 3,5 тыс. руб.

19 сентября в кинотеатре «Мир» на улице Героя Смирнова, 14 покажут документальный фильм «Босх: Сад сновидений» (проект TheatreHD). Он расскажет о триптихе нидерландского художника Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» и тайнах, спрятанных в этом произведении. Сеанс начнется в 19:00, билет стоит 400 руб.

20 сентября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 состоится фестиваль «Путешествие в Африку». В 17:00 актер, писатель и сценарист Виктор Пипа расскажет о кинематографе африканских стран, путешествии по Африке и своей книге «Мама-Африка», а в 19:00 на сцене выступит музыкальный дуэт «Black Stars». Вход свободный, для участия нужно зарегистрироваться.

20 сентября в театре музыкально-пластической драмы «Преображение» на улице Июльских Дней, 21/96 — премьера спектакля «Вести Ленинского района» по пьесе Ивана Бочарникова. Постановка посвящена 90-летию Ленинского района Нижнего Новгорода, наравне с артистами участие в ней примут обычные горожане. По сюжету на радиостанции случился форс-мажор — участники ток-шоу заявили, что не могут прийти на эфир. Ведущие в спешке ищут новую тему для обсуждения и приглашают гостей в прямой эфир, чтобы рассказать об истории и современности района и послушать местных исполнителей. Спектакль начнется в 18:00, билет стоит 500 руб.

20 сентября в Музее А.Д. Сахарова на проспекте Гагарина, 214 состоится театрализованная читка пьесы Натальи Ивановой «Фрейденберг, или Сестра моя жизнь», основанной на переписке писателя Бориса Пастернака и его кузиной Ольгой Фрейденберг. В этот диалог поместились Серебряный век, Первая мировая война, революция и гражданская война, блокада Ленинграда, поздний сталинизм и ранняя оттепель. В спектакле играют актеры московского Театра музыки и поэзии Елены Камбуровой Денис Сорокотягин и Ольга Тенякова. Начало в 19:00. Билет стоит 750 руб.

21 сентября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 — премьера спектакля-сказки «Лебединое озеро» нижегородского Театра музыки и песка. Постановка объединит речь рассказчика, песочную анимацию и струнный квартет. Текст прочитает руководитель театра, артистка Наталья Доброхотова. Спектакль начнется в 12:00, билеты — от 700 руб. до 1 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 28 сентября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты выставки «Ослепительно черный цвет» Андрея Белле, «На обочине Вселенной» Валентина Самарина, «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина и «Лев Бородулин. Спорт». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 5 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта юбилейная выставка художника Алексея Акилова «Там белая лошадь у ручья». До 12 октября в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Как это было… Сергей Сорокин. Живопись». До 12 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 открыта выставка пяти нижегородских художников Якова Васильченко, Галины Каковкиной, Наталии Панковой, Николая Сметанина, Сергея Сорокина «Черный пруд. Пять отличий». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 9 ноября в «Цехе» на улице Варварская, 32 открыта групповая выставка «Формат был изменен». До 9 ноября в Игрушечном музее на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «На Покровку по грибы». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Бумага. Смешанная техника».

Подготовила Елена Ковалева