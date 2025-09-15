Самарский оперный театр представил «Шехерезаду» и «Жар-птицу»

В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась премьера хореографической драмы «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова и танцевальной сказки «Жар-птица» Игоря Стравинского. Спектакли открыли 95-й сезон. Показы состоялись в рамках VI Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над Временем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед премьерой прошла лекция музыковеда Данилы Любимова, который рассказал о хореографе Михаиле Фокине и антрепризе «Русские сезоны» Сергея Дягилева, и о том, как создатели спектаклей переосмыслили сюжеты восточных и русских сказок.

В «Шехерезаде» основные роли исполнили Вероника Землякова и Витория Мартини, Педро Сеара и Сергей Гаген, Дмитрий Пономарев и Дмитрий Мамутин, а также Павел Чернышов.

Балет «Жар-птица» был представлен в новой хореографической редакции Андриса Лиепы. Роли в постановке исполнили Ксения Овчинникова, Полина Чеховских, Дмитрий Петров, Николай Выломов, Екатерина Панченко и Анастасия Голощапова. Декорации и костюмы для спектакля создал Анатолий Нежный на основе эскизов Льва Бакста, Александра Головина и Михаила Фокина.

Георгий Портнов