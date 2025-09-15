Минфин сохранит пороговое значение для уплаты акциза на жидкую сталь

Министерство финансов России не планирует изменять пороговое значение в 30 тыс. руб. за тонну для акциза на жидкую сталь, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов в Госдуме.

«Повышаться отсечка не будет, Минфин против. Минфин не поддерживает изменение отсечки, бюджетная ситуация не позволяет сейчас индексировать отсечку»,— заявил господин Сазанов (цитата по ТАСС).

С начала 2022 года в России действует акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней экспортной цены на стальные заготовки (слябы) по базису FOB в портах Южного федерального округа. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется, если цена на сляб опускается ниже 30 тыс. рублей за тонну.