Жители Башкирии обвиняются в незаконном обороте сигарет стоимостью 6,2 млн рублей

Кушнаренковский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих жителей Башкирии. Они обвиняются в незаконном обороте табачных изделий, совершенном организованной группой (пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в январе 2023 года один из обвиняемых предложил знакомым организовать незаконный оборот табачной продукции. Они покупали контрафактные сигареты и хранили их у себя дома, в автомобилях, а также в арендованных помещениях. Немаркированные сигареты фигуранты дела продавали в Благовещенске и Дюртюлях, Кушнаренковском и Чекмагушевском районах республики.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 34 тыс. пачек сигарет на сумму более 6,2 млн рублей.

Майя Иванова