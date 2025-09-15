Жителя Удмуртии осудили за призывы в Telegram взрывать бункеры в РФ

Жителя Удмуртии осудили за призывы в Telegram поджигать и взрывать бункеры в России. Перед этим он прочел в мессенджере публикацию о нанесении ядерного удара по Украине. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Комментарий в Telegram подсудимый — 39-летний житель Сарапульского района — разместил 30 августа 2023 года. Ему инкриминировали призывы в сети к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280 УК).

Уголовное дело рассматривал Сарапульский горсуд Удмуртии. Он установил, что фигурант был недоволен политикой государства и враждебно относился к СВО. На судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Обвиняемому назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Также ему запретили администрировать сайты в интернете на два года.

Анастасия Лопатина