В зоне СВО нашли тело Героя России из Уфы Ильдара Суфиярова

В зоне проведения СВО нашли тело военнослужащего из Уфы Ильдара Суфиярова, погибшего в апреле 2024 года. Он подорвал себя и трех украинских солдат гранатой. В октябре 2024 года президент Владимир Путин посмертно наградил его званием Героя России.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об обнаружении тела на оперативном совещании правительства Башкирии. По его словам, рядом с телом нашли военный билет Ильдара Суфиярова и останки трех человек. Тело доставили в Ростов для экспертизы. Радий Хабиров позвонил матери и супруге погибшего, чтобы сообщить им о случившемся.

Ильдар Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом полка «Башкортостан». Контракт с Минобороны он подписал в мае 2023 года. 12 апреля 2024 года он подорвал себя, чтобы не сдаваться в плен, удерживая позицию в течение нескольких часов.

Олег Вахитов