В Татарстане 113 ветеранов СВО победили на выборах в депутаты

113 участников СВО победили на выборах в муниципальные депутаты Татарстана. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

80 кандидатов-ветеранов специальной военной операции было выдвинуто от «Единой России». Всего в Единый день голосования избрали более 7,5 тысяч муниципальных депутатов.

Для проведения голосования в Татарстане работали 2,8 тыс. избирательных участков, пять из них было открыто в зоне СВО — по два в ДНР и ЛНР и еще один в Херсонской области.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партии увеличить число участников СВО среди кандидатов на муниципальных и региональных выборах в органы власти.

Марк Халитов