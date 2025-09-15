Экс-чемпиона Украины по боксу отправят в тюрьму за обстрел «Газели» с военными

Второй западный окружной военный суд приговорил бойца украинского спецподразделения «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено в России) Андрея Приходько к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в обстреле «Газели» с российскими военнослужащими в Белгородской области в июне 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.

Первые пять лет Приходько будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. руб. Осужденный оформил явку с повинной, признав вину в теракте (ст. 205 УК РФ), незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222.2 и 222 УК РФ), контрабанде оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ст. 226.1 УК РФ) и незаконном пересечении госграницы (ст. 322 УК РФ).

Суд установил, что в мае 2023 года подразделение Приходько вторглось в Белгородскую область для совершения терактов. В июне украинские военнослужащие атаковали «Газель» с российскими военнослужащими из ручного гранатомета, но бойцам РФ удалось спастись. Приходько обладает кубком Украины по боксу и является чемпионом мира по кикбоксингу.

Алина Морозова