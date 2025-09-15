Взрыв газа в Ангарске повредил 10 квартир многоэтажки

После взрыва бытового газа в многоэтажке в Ангарске повреждены 10 квартир. Также повреждена внешняя стена. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам внеочередного собрания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Специализированная комиссия уже обследовала два подъезда, проживание в них безопасно. Жильцы вернулись в свои дома, уточнил господин Кобзев в Telegram-канале.

ЧП произошло в 12-м микрорайоне. Взрыв газа выбил окна и двери, но возгорания не последовало. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов дома. При разборе конструкций спасатели обнаружили одного погибшего. Двое пострадавших были госпитализированы.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экспертиза подъезда, где произошел взрыв, займет около десяти дней и определит, подлежат ли помещения восстановлению. После проверки будет принято решение о проведении ремонта и возможных компенсациях.

После взрыва СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК).