«В каждом снимке скрывается уникальный "отпечаток" оптики»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как нейросетевая модель может распознавать устройство по размытию на фотографии.

В каждом снимке, сделанном на смартфон или цифровую камеру, скрывается незаметный глазу уникальный «отпечаток» самой оптики. Размытие — то самое боке, потеря резкости на заднем плане — это результат сложного взаимодействия света с линзами плюс аберрации, дифракции, настройки фокуса и особенности матрицы. Для человеческого глаза это в целом выглядит как приятный фон на портретах или же в некоторых случаях как раздражающий дефект на фото. Но, оказывается, элементарную часть этого боке можно использовать для идентификации устройства — почти как отпечаток пальца у людей.

Группа ученых из Университета Торонто, Массачусетского технологического института и компания Adobe описали нейросетевую модель, которая по серии калибровочных снимков может математически распознать поведение света в конкретной камере с учетом ее параметров. Другими словами, она определяет тот самый «отпечаток», а значит, может отыскать его и на других снимках, созданных тем же аппаратом. Оказалось, что этот признак уникален, даже если речь про камеры одной и той же модели устройства — у двух iPhone 17 Pro будут совершенно разные пятна размытия. Областей применения может быть много. Например, эта особенность может стать средством защиты от продажи краденных устройств. Или она позволит подтверждать авторство снимка. Или будет инструментом в криминалистике, вроде того же отпечатка пальца. Уверен, с ростом данных нейросеть можно будет использовать в обратном направлении, то есть реалистично накладывать боке на готовые снимки, при этом имитируя размытие, характерное для конкретных фотокамер и смартфонов.

Правда, пока подобный метод идентификации требует точной калибровки и большого объема данных для обучения. Что еще хуже, он чувствителен к состоянию оптики и микроскопическим дефектам. Значит, его не всегда можно применить, скажем так, «в поле» и без доступа к исходным настройкам камеры. Есть у открытия и этическая сторона, которая поднимает серьезные вопросы приватности и анонимности. Поскольку уникальный признак напрямую связан с физическими особенностями объектива, то в теории по набору изображений его можно отследить. Пока авторы публично описали проект в сети. В скором времени исследователям обещают открыть доступ к коду и набору данных.

Александр Леви