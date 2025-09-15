Гендиректором «Главкосмоса» назначен Антон Семин

Совет директоров АО «Главкосмос» назначил Антона Семина на пост гендиректора компании. Он приступил к обязанностям с 15 сентября, сообщается на сайте компании. «Главкосмос» — дочернее предприятие «Роскосмоса». Его главная задача — продвижение российских космических разработок на мировых рынках.

Фото: Страница АО «Главкосмос» во «Вконтакте» Гендиректор АО «Главкосмос» Антон Семин

Антон Семин работает в аэрокосмической отрасли с 2008 года. В «Главкосмос» перешел из ГК «Мера». В группе компаний он прошел путь от специалиста до директора по продажам. Управлял коммерческой и проектной деятельностью.

До этого гендиректором «Главкосмоса» была Наталья Локтева. Она занимала эту должность с февраля 2025 года. С назначением господина Семина она перешла на пост первого заместителя генерального директора «Главкосмоса».