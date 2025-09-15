В Самарской области по итогам голосования избраны почти 3 тыс. депутатов органов МСУ

По итогам трехдневного голосования депутатами представительных органов местного самоуправления в Самарской области стали 2992 кандидата. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Согласно предварительным итогам выборов, подавляющее большинство голосов на муниципальных выборах в регионе набрала «Единая Россия» (92,38%). 2,61% избирателей поддержали ЛДПР, 2,51% —партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и 1,27% —«Новых людей». Кроме того, 0,67% голосов получила КПРФ и 0,57% — самовыдвиженцы.

Георгий Портнов