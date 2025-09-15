В Воронежской области умер раненый при падении БПЛА мужчина

В Воронежской области умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время атаки беспилотников в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В больнице скончался мужчина, получивший тяжелое ранение», — написал глава региона в Telegram. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать необходимую помощь.

7 сентября господин Гусев сообщал, что при атаке БПЛА был ранен работник фермы в Аннинском районе. Мужчину госпитализировали и поместили в реанимацию.