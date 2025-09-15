Болгария вызвала посла России после инцидента с дронами в Польше

МИД Болгарии вызвал посла России в стране Элеонору Митрофанову и передало ей письменный демарш. Причиной стал инцидент с якобы российскими беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши на прошлой неделе.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова

В документе болгарские дипломаты выразили «категорическое осуждение преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши» и подчеркнули полную солидарность с Варшавой как союзником и партнером. Также власти Болгарии обвинили Россию в угрозе безопасности Европы, региональной стабильности и международному миру, призвав прекратить удары по Украине и начать содержательные переговоры о прекращении боевых действий. Аналогичный демарш ранее передали российскому послу из-за инцидента с БПЛА на территории Румынии.

Госпожа Митрофанова в комментарии ТАСС заявила, что Минобороны РФ официально отрицает участие российских беспилотников в инциденте в Польше. По словам посла, дальность их полета не превышает 700 км, а задачи по нанесению ударов на польской территории не ставились. Госпожа Митрофанова назвала эту ситуацию сознательной провокацией со стороны Украины, а возможно, и Польши, направленной на обострение конфликта.

Ночью 10 сентября польские военные сообщили об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Это привело к поднятию истребителей НАТО и временному закрытию нескольких аэропортов, включая небо над Варшавой. Премьер-министр Польши Дональд заявил, что дроны принадлежат России.