Россиян предупредили о помехах в телеэфире из-за солнечной засветки

В телеэфире по всей России с 27 сентября до 20 октября могут появляться помехи. Это связано с солнечной интерференцией. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети.

Солнечная интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Такое происходит дважды в год после дней осеннего и весеннего равноденствия и длится три недели. В этот период Солнце раз в сутки оказывается на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией. Это может приводить к кратковременному «замерзанию» или пропаданию картинки.

«Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей»,— сказали в компании «РИА Новости». Уже подготовлены альтернативные источники сигнала, на которые будет переключаться трансляция. При просмотре телеканалов мультиплексов цифрового эфирного телевидения помехи маловероятны.

Помехи могут наблюдаться по всей России, но не более двух недель в каждом отдельном регионе. В случае возникновения помех нужно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Продолжительность перебоев может составлять от нескольких секунд до 22 минут в сутки.