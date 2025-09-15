Из Турции экстрадирован житель Сургута, обвиняемый в насилии над сыном

В Россию из Турции экстрадировали 42-летнего жителя Сургута (ХМАО-Югра), находившегося в международном розыске. Как сообщили в полиции Югры, он обвиняется в совершении сексуального насилия в отношении собственного сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено в 2016-2017 годах, однако ребенок рассказал матери об этих событиях только в октябре 2023 года, после чего она обратилась в полицию. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

После этого подозреваемый скрылся за границей. В начале 2024 года его объявили в международный розыск. Благодаря сотрудничеству между российскими и турецкими правоохранителями его задержали и экстрадировали в Россию. В настоящее время мужчина арестован и помещен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

Полина Бабинцева