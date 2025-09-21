Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Почувствуйте себя Ожеговым

И проверьте свое языковое чутье

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

22 сентября (9 сентября по старому стилю) исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова — советского лингвиста, лексикографа, доктора филологических наук, создателя выдержавшего множество переизданий «Словаря русского языка». Его книга стала эталоном грамотности и языковой нормы для многих поколений. Ожегов не просто собирал слова, но «взвешивал» их, определял их стилистическую окраску, происхождение и место в речи. Предлагаем вам примерить на себя роль лексикографа и проверить, насколько хорошо вы чувствуете тонкости русского языка. Задача проста — найти лишнее слово.

1 / 10

Какое слово лишнее по стилистической окраске?

2 / 10

Какое слово здесь лишнее по происхождению?

3 / 10

Какое слово лишнее по грамматическому признаку?

4 / 10

Какое слово лишнее по смысловому оттенку?

5 / 10

Какое слово здесь исконно русское?

6 / 10

Какое слово лишнее по стилистическому оттенку?

7 / 10

Какое слово лишнее по основному описываемому признаку?

8 / 10

Какое слово здесь лишнее?

9 / 10

Какое слово лишнее по лексической сочетаемости и сфере употребления?

10 / 10

Какое слово лишнее по широте употребления?

Михаил Синебрюхов, «Хороший текст»

