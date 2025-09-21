Почувствуйте себя Ожеговым
И проверьте свое языковое чутье
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
22 сентября (9 сентября по старому стилю) исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова — советского лингвиста, лексикографа, доктора филологических наук, создателя выдержавшего множество переизданий «Словаря русского языка». Его книга стала эталоном грамотности и языковой нормы для многих поколений. Ожегов не просто собирал слова, но «взвешивал» их, определял их стилистическую окраску, происхождение и место в речи. Предлагаем вам примерить на себя роль лексикографа и проверить, насколько хорошо вы чувствуете тонкости русского языка. Задача проста — найти лишнее слово.