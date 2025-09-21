Почувствуйте себя Ожеговым

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

22 сентября (9 сентября по старому стилю) исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова — советского лингвиста, лексикографа, доктора филологических наук, создателя выдержавшего множество переизданий «Словаря русского языка». Его книга стала эталоном грамотности и языковой нормы для многих поколений. Ожегов не просто собирал слова, но «взвешивал» их, определял их стилистическую окраску, происхождение и место в речи. Предлагаем вам примерить на себя роль лексикографа и проверить, насколько хорошо вы чувствуете тонкости русского языка. Задача проста — найти лишнее слово.

1 / 10 Какое слово лишнее по стилистической окраске? Башка

Лик

Чело

Голова 2 / 10 Какое слово здесь лишнее по происхождению? Кофе

Чай

Кефир

Квас 3 / 10 Какое слово лишнее по грамматическому признаку? Ножницы

Тапки

Сутки

Брюки 4 / 10 Какое слово лишнее по смысловому оттенку? Лихой

Смелый

Отважный

Храбрый 5 / 10 Какое слово здесь исконно русское? Карандаш

Деньги

Топор

Базар 6 / 10 Какое слово лишнее по стилистическому оттенку? Странный

Необычный

Диковинный

Чудной 7 / 10 Какое слово лишнее по основному описываемому признаку? Старый

Древний

Ветхий

Старинный 8 / 10 Какое слово здесь лишнее? Тюль

Мозоль

Кофе

Рельс 9 / 10 Какое слово лишнее по лексической сочетаемости и сфере употребления? Жадный

Скупой

Алчный

Прижимистый 10 / 10 Какое слово лишнее по широте употребления? Финал

Конец

Окончание

Завершение Подождите

Михаил Синебрюхов, «Хороший текст»