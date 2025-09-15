Reuters: азербайджанская SOCAR сегодня купит крупнейшую сеть АЗС в Италии

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR может сегодня купить одну из крупнейших сетей автозаправочных станций Italiana Petroli в Италии, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Компания принадлежит итальянской семье Бракетти-Перетти.

До этого источники агентства сообщали, что господа Бракетти-Перетти добивались оценки своей компании в примерно €2,5 млрд, $500 млн из них — наличными. Италия также добивалась от правительства Азербайджана гарантий безопасности поставок топлива, если сделка состоится.

Italiana Petroli перерабатывает около 200 тыс. баррелей в сутки и управляет более чем 4,5 тыс. АЗС. Это делает ее одной из крупнейших сетей в Италии. По данным Reuters, власти страны отдают компании предпочтение при заключении сделок, связанных с критически важными активами. Источники сообщили, что Рим и Баку поддерживают хорошие дипломатические отношения. Азербайджан поставляет газ в Италию по Трансадриатическому трубопроводу.