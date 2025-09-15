АПЛ «Архангельск» успешно поразила цель ракетой «Калибр» на учениях «Запад-2025»

В Баренцевом море на учениях «Запад-2025» новейший атомный подводный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу ракетой «Калибр» по условному противнику. Морская мишень была поражена прямым попаданием.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, район ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Меры безопасности обеспечивали корабли Кольской флотилии.

«Запад-2025» — совместные стратегические учения армий России и Белоруссии. Учения проходят с 12 по 16 сентября на полигонах обеих стран, в Балтийском и Баренцевом морях. Крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М вошел в состав Северного флота в декабре 2024 года.