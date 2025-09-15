Школьники заинтересовались винтажем

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как запрет на смартфоны в школах возродил интерес подростков к ретро плеерам.

На фоне запретов на использование смартфонов на уроках учащиеся стали доставать из закромов родителей старые iPod. Тинейджеры нередко выкупают их на сервисах объявлений, чтобы слушать музыку во время обеда. Так, подержанный iPod пятого поколения обходится примерно в $80, отметила The New York Times. Кто-то во время перемены гуляет с CD-плеерами, а у кого-то есть портативный плеер Walkman. Директор одной из школ в Нью-Йорке делится, что за первую неделю после запрета на звонки в школе были обнаружены Sony Discman и iPod Shuffle. Забавно, что сами дети страшно гордятся своими находками в вещах родителей.

В социальных сетях молодые люди позиционируют MP3-плееры как универсальный обходной путь для запретов на телефоны. Ведь чаще всего учителям важно лишь, чтобы устройство не подключалось к интернету. Самые строгие, впрочем, настаивают, что и прочие технические средства подпадают под запрет, ведь они отвлекают. Учащиеся же явно стали готовиться к ограничениям заранее: продажи восстановленных iPod этим летом на eBay резко выросли. Один из мастеров сообщил журналистам, что продал всего за неделю 68 устройств, а годом ранее показатель был втрое меньше. Отдельное удовольствие для детей — обнаружить старое устройство родителей вместе с сохранившейся там музыкой. Подростки выкладывают эти плейлисты в соцсети как что-то вроде капсулы времени. А родители, наконец дождавшись момента, когда их детям правда интересно, как это было, вооружаются карандашами, чтобы показать, как приходилось перематывать пленку на кассете. Такие вот сближающие школьные запреты.

Яна Лубнина