Обозреватель “Ъ FM” Светалана Бардина рассказывает о жилых проектах нестандартными опциями.

Собственная терраса в квартире — довольно яркий тренд на рынке жилой недвижимости. Во многих проектах архитекторы их предусматривают, но все же это редкий формат. Доля таких лотов не превышает 2%, несмотря на рост проектов с открытыми пространствами в полтора раза за три года. Особенно заметен рост предложения жилья с террасами в бизнес-классе.

В экспозиции сейчас насчитывается около 400 лотов с террасами, их общая площадь почти 34 тыс. квадратных метров. И это лишь 3% от площади общего объема строящегося жилья бизнес-класса в Москве, в старых ее границах, посчитали эксперты компаний Ricci и Dar.

В городе в открытом предложении представлено пять студий с террасами, 86 однокомнатных квартир, 166 двухкомнатных, 107 трехкомнатных , 48 четырехкомнатных и две пятикомнатные квартиры. У «двушек» преимущество — на них приходится 40%. Реже всего открытые пространства встречаются в студиях, исключение составляют эксклюзивные просторные экземпляры, где отсутствие межкомнатных перегородок скорее является дизайнерским решением.

Как правило, наличие террас увеличивает стоимость лотов на 10%, а иногда и на 20%. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в них составляет около 625 тыс. руб., это на 11% дороже, чем на аналогичные лоты, но без террас.

Средняя площадь террас в бизнес-классе сегодня составляет 13,5 квадратных метров, но на рынке можно встретить разные по площади варианты, отмечают эксперты. Это во многом зависит от архитектуры жилого комплекса и от технических возможностей объекта.