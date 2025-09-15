«Судя по всему, ожидание того стоило»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках седана.

Фото: Polestar Фото: Polestar

Глобализация сегодня настолько пропитала автомобильный мир — не весь, конечно, а отдельные его части, — что иногда бывает непросто сказать, какой стране принадлежит та или иная автомобильная марка.

Вот, например, Polestar. Основанная в Швеции еще в прошлом тысячелетии как гоночная команда, она в 2015 году была приобретена компанией Volvo, которая сама к тому времени уже находилась в собственности у китайского автомобильного концерна Geely. Сегодня штаб-квартира Polestar находится недалеко от Гётеборга, а производство машин осуществляется исключительно в Китайской Народной Республике, откуда к нам и везут параллельным импортом Polestar 2 — симпатичные седаны на больших колесах, оснащенные гибридной силовой установкой. Это шведские машины? Или все же китайские? Скорее, наверное, шведские, если учесть тот факт, сколь обстоятельно готовятся модели к серийному выпуску.

На днях на автомобильной выставке в Мюнхене дебютировал Polestar 5, прототип которого мы видели аж пять лет назад. Но ожидание, судя по всему, того стоило. Модель собирается конкурировать ни много ни мало с Porsche Taycan. Привод у седана осуществляют два электромотора, которые у самой мощной версии Performance в совокупности развивают 884 л. с. До «сотни» такой автомобиль ускоряется за 3,2 секунды. Правда, флагманская модель имеет чуть меньший запас хода на одном заряде батареи, чем более «спокойные» версии — 565 км против 670 км. Колеса огромные, подвеска спортивная. Тормоза — Brembo. В салоне спортивные кресла Recaro, 9-дюймовый экран приборной панели и центральный дисплей на 14,5 дюйма. Опционально доступна аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком. Стекла в дверях без рамок, как у купе. Крыша практически целиком стеклянная, ее длина составляет 1,8 м. Впечатлит будущих покупателей и цена Polestar 5, которая в Европе будет начинаться от €120 тыс.

Дмитрий Гронский