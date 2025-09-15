В Самарской области раскрыта микрокредитная фирма, финансировавшая террористов

Сотрудники ФСБ и СКР выявили группу микрокредитных компаний в Московской, Ленинградской и Самарской областях, которые незаконно вывели за рубеж более 2,5 млрд руб. Деньги предназначались, в том числе, для финансирования террористической деятельности на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что деньги переводились за границу через фиктивные договоры с иностранными компаниями. Установлено, что в преступных схемах участвовал бенефициар международного холдинга и связанные с ним лица.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовные дела по факту содействия террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), денежных переводов на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ) и неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Расследование продолжается.

Георгий Портнов