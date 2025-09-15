Венгрия ускоряет строительство АЭС «Пакш-2»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны ускоряют процесс возведения атомной электростанции «Пакш-2», несмотря на попытки сорвать проект. Строительство АЭС должно начаться в ноябре 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

«Несмотря на все попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой АЭС, с помощью которой за счет двух реакторов мы сможем подключить к национальной сети более 2,4 тыс. МВт мощности в начале следующего десятилетия»,— сказал господин Сийярто на генконференции МАГАТЭ (запись опубликована на сайте организации).

Как добавил глава МИД Венгрии, после запуска «Пакш-2» доля ядерной энергетики в электроснабжении страны увеличится до 70%. Работа АЭС также позволит избегать 17 млн т выбросов углекислого газа ежегодно.

Петер Сийярто также напомнил, что строительство АЭС «Пакш-2» ведется совместно с «Росатомом». Это первый российский атомный проект в Евросоюзе. 11 сентября суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства ядерных реакторов на «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering.