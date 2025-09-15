В Татарстане найдено тело одного из погибших при крушении катера на Волге

В Зеленодольском районе Татарстана водолазы обнаружили тело одного из пассажиров катера Velvette 20, который перевернулся на реке Волга вблизи поселка Октябрьский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Тело мужчины обнаружили на глубине 17 м, примерно в 500 м от берега. Его извлекли вместе с затонувшим судном и передали сотрудникам полиции. Поиски еще одного пропавшего мужчины продолжаются.

Операцией по спасению занимаются 22 сотрудника МЧС, задействованы 11 единиц техники, включая 9 плавсредств. Для ускорения поиска планируется использовать беспилотные авиационные комплексы.

В день крушения на катере находились семь человек. Трое из них смогли спастись, четверо утонули. По словам представителей хоккейного клуба «Ак Барс», среди пропавших без вести находится один из болельщиков команды Антон Агафонов. Он, по информации клуба, утонул, пытаясь спасти женщину из воды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Предварительной причиной аварии могло стать перегрузка судна. Оно было рассчитано только на шесть человек.