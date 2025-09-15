Семь мотоциклистов госпитализировали после аварий в Ижевске в минувшие выходные
В минувшие выходные в РКБ №1 Ижевска были госпитализированы семь подростков, пострадавшие в дорожных авариях на мототехнике. Как сообщает пресс-служба больницы, шестеро из них остаются в реанимации в среднем и тяжелом состоянии.
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
По информации заместителя главного врача 1-й РКБ Андрея Субботина, у пострадавших зафиксированы ушибы внутренних органов, переломы и гематомы, характерные для падений с мотоциклов и питбайков.