Семь мотоциклистов госпитализировали после аварий в Ижевске в минувшие выходные

В минувшие выходные в РКБ №1 Ижевска были госпитализированы семь подростков, пострадавшие в дорожных авариях на мототехнике. Как сообщает пресс-служба больницы, шестеро из них остаются в реанимации в среднем и тяжелом состоянии.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

По информации заместителя главного врача 1-й РКБ Андрея Субботина, у пострадавших зафиксированы ушибы внутренних органов, переломы и гематомы, характерные для падений с мотоциклов и питбайков.

Анастасия Лопатина