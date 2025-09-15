Россиянка Анастасия Белик стала новой «Миссис Европа»

Жительница Владивостока Анастасия Белик победила в международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2025» (Mrs. Europe 2025). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фото: @anabelllvl

Фото: @anabelllvl

«В силу политических обстоятельств Анастасия выступала с лентой "Дальний Восток" и стала первой дальневосточницей, победившей в международном конкурсе красоты такого уровня»,— следует из заявления, которое приводит ТАСС. В конкурсе второй год подряд побеждает представительница России.

Финал конкурса состоялся 14 сентября в Болгарии. В нем приняли участие жительницы стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории и Украины в возрасте от 22 до 43 лет. Анастасии Белик 31 год. В этом году она стала «Миссис Владивосток» и получила титул «Первая вице-миссис Россия Европа» на национальном этапе.