Генпрокурору одобрили новое будущее
Игорь Краснов рекомендован на должность главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на внеочередном заседании 15 сентября рекомендовала кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС). Единогласное решение было принято без тайного совещания, и на это потребовалось не более десяти минут. Для назначения главой ВС господину Краснову осталось получить одобрение еще двух инстанций — президентской комиссии по судейским кадрам и Совета федерации.
Генпрокурор России Игорь Краснов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В начале заседания председатель ВККС Николай Тимошин коротко представил кандидата, который был единственным претендентом на пост председателя ВС. Он напомнил, что Игорь Краснов окончил Поморский госуниверситет по специальности «правоведение» и к моменту его окончания уже работал следователем в селе Холмогоры Архангельской области, позже трудился в Генпрокуратуре и Следственном комитете. В связи с работой на следственных должностях имел законную отсрочку от призыва на военную службу. Стаж в области юриспруденции — более 27 лет, по месту службы кандидат характеризуется «исключительно положительно». «Обладая значительным практическим опытом, высоким профессионализмом, Игорь Викторович эффективно руководит системой органов прокуратуры, своевременно определяет приоритеты ее деятельности и принимает необходимые меры совершенствования организации работы, его отличает преданность делу, организованность»,— доложил господин Тимошин.
Он также напомнил, что Игорь Краснов награжден государственными наградами, поощрялся президентом и является заслуженным юристом РФ. Воспитывает двух малолетних детей, не имеет ни родственников за границей, ни счетов и вкладов в иностранных банках, не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Кандидат и члены его семьи предпринимательской деятельностью не занимались и не занимаются, к каким-либо видам ответственности никто не привлекался.
Вопросов к докладчику у членов коллегии не было. Зато они были к самому кандидату: его попросили рассказать, как он видит механизм независимости судебной власти и пути защиты его от внешнего воздействия. «Объем законодательных гарантий независимости судей от незаконного вмешательства общеизвестен,— ответил генпрокурор.— Такого объема гарантий нет ни у одного государственного института. Таким образом, повышено значение и роль судебной власти в системе государства и права». Вместе с тем, признал Игорь Краснов, здесь не следует рассматривать только процессуальную сторону: система оценки работы судей, вопросы привлечения их к дисциплинарной ответственности, финансово-экономическое обеспечение судов — все это также может повлиять на принятие того или иного решения. «Я убежден, что любое давление на судей, их беспристрастность и объективность должно пресекаться на корню. Именно такими принципами я руководствовался в своей работе и в следствии, и в органах прокуратуры»,— заверил присутствующих господин Краснов. Вместе с тем, добавил он, высокий статус судей не должен рождать у них иллюзию безнаказанности, и этот момент тоже необходимо учитывать: нужно в первую очередь устранить сами причины и условия возникновения подобных ситуаций.
Экс-судью России в Страсбургском суде, а ныне заведующего Центром зарубежного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Анатолия Ковлера интересовало, какие проблемы в области правоприменения соискатель считает наиболее актуальными для судебной системы. Игорь Краснов назвал таковой проблему единства правоприменения: «Мы все прекрасно знаем, что законность не может быть калужская, казанская и тамбовская — и, безусловно, в этом большая роль принадлежит Верховному суду РФ. Прекрасно понимаю, как решение по конкретному делу или акт официального судебного толкования может изменить судебную практику, да порой и вообще организацию работы правоохранительных органов — например, по антикоррупционным делам или связанным с незаконным оборотом наркотиков».
Генпрокурор дал понять, что знаком и с такими проблемами, как неравномерная нагрузка на судей и отток кадров из аппаратов судов. Но основной задачей, по его убеждению, является обеспечение доверия людей к судебной системе в целом: «Наши люди должны находить справедливость в суде».
Кандидатуру Игоря Краснова также поддержали Верховный суд и Совет судей, а члены ВККС пришли к выводу, что у них нет причин проводить закрытое совещание, и проголосовали сразу и единогласно. «Игорь Викторович, мы желаем вам удачи и успехов»,— подвел итог заседания Николай Тимошин.
Теперь господину Краснову предстоит получить одобрение комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей, и в случае ее положительного решения Владимир Путин внесет его кандидатуру на утверждение в Совет федерации. Это может произойти еще до конца месяца: первое после летних каникул пленарное заседание верхней палаты запланировано на 24 сентября.