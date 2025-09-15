Минфин допускает изменение налоговой нагрузки для «Газпрома» с 2026 года

Минфин обсуждает с «Газпромом» (MOEX: GAZP) и независимыми производителями газа изменение с 2026 года налоговой нагрузки. Предварительно, «Газпром» сможет получить часть дополнительных доходов компаний от индексации тарифов в виде снижения налогов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Сазанов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«"Газпром" должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки», — сказал господин Сазанов (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что изменения в НДПИ зависят от сроков вступления в силу решений по тарифам, которые «сделать ретроспективно невозможно». Изменение налоговой нагрузки для «Газпрома» тоже «ретроспективно невозможно», добавил замминистра.