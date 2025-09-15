Волгоградец требовал у отца отравившихся детей 1 млн и попал под следствие

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил в отношении жителя Дубовки уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 17 августа этого года в Дубовке двое маленьких детей отравились лекарством, после чего их доставили в лечебное учреждение. В отношении их отца организовали процессуальную проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Остальных его детей на время поместили в специализированные социальные учреждения.

Фигурант узнал о случившемся и в том же месяце связался с отцом указанных детей по телефону, потребовав денежные средства за якобы способность повлиять на решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Подозреваемый отметил, что около 3 тыс. руб. требуются для покупки подарков лицам, с которыми он обсудит вопрос.

Потерпевший перевел фигуранту деньги, однако при личной встрече тот потребовал еще сумму, но уже в размере 1 млн руб. Подозреваемый утверждал, что эти деньги пойдут на урегулирование вопросов с правоохранительными и надзорными органами.

Отец детей после очередного требования обратился в полицию. 10 сентября при получении денег фигуранта задержали. Суд по ходатайству следствия постановил заключить его под стражу.

Павел Фролов