Борские власти ввели режим повышенной готовности из-за недостроенной школы
Администрация городского округа Бор ввела локальный режим повышенной готовности из-за недостроенной школы. Он действует с 15 сентября 2025 года в границах города, указано в постановлении властей от 11 сентября.
Здание администрации городского округа Бор
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Здание, рассчитанное на 1000 мест, строят на улице Луначарского в центре Бора. Причиной режима стало расторжение муниципального контракта с подрядчиком. Согласно постановлению, обстановка признана критической, так как может в дальнейшем нарушить условия жизнедеятельности 50 и более человек.
Документов предписано найти подрядчиков для закрытия теплового контура и устройства системы вентиляции. Заказчиком работ будет выступать МКУ «Борстройзаказчик».
В октябре 2024 года администрация округа сообщала, что школу должны открыть 1 сентября текущего года. На тот момент уже было отставание по срокам, готовность здания оценивалась в 75%.