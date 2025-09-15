Борские власти ввели режим повышенной готовности из-за недостроенной школы

Администрация городского округа Бор ввела локальный режим повышенной готовности из-за недостроенной школы. Он действует с 15 сентября 2025 года в границах города, указано в постановлении властей от 11 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание администрации городского округа Бор

Здание, рассчитанное на 1000 мест, строят на улице Луначарского в центре Бора. Причиной режима стало расторжение муниципального контракта с подрядчиком. Согласно постановлению, обстановка признана критической, так как может в дальнейшем нарушить условия жизнедеятельности 50 и более человек.

Документов предписано найти подрядчиков для закрытия теплового контура и устройства системы вентиляции. Заказчиком работ будет выступать МКУ «Борстройзаказчик».

В октябре 2024 года администрация округа сообщала, что школу должны открыть 1 сентября текущего года. На тот момент уже было отставание по срокам, готовность здания оценивалась в 75%.

