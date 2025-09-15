Rheinmetall начнет строить военные корабли

Крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке Naval Vessels Lurssen (NVL), кораблестроительного подразделения бременской компании Lurssen.

Как заявили в Rheinmetall, сделка будет оформлена после получения одобрения антимонопольных органов и завершена в начале 2026 года. Компании договорились не раскрывать стоимость сделки, однако аналитики Jefferies, которую цитирует Reuters, подсчитали, что она может составлять от €1,5 млрд до €2 млрд, не включая долги NVL.

По словам сторон, «текущая ситуация с военными конфликтами показывает, что боеспособность становится все более важной и в военно-морском секторе». NVL специализируется на проектировании и производстве кораблей для ВМС Германии и флотов других стран. За время своей работы NVL произвела около 1 тыс. кораблей для 50 флотов и служб береговой охраны. В Германии у NVL четыре верфи, в том числе одна в Гамбурге. Кроме того, есть верфи в Болгарии, Хорватии, Египте и Брунее. Во всех структурах NVL работает 2100 человек. По итогам 2024 года продажи NVL составили около €1 млрд. Согласно прогнозам, операционная рентабельность по итогам 2025 года составит 10%.

Алена Миклашевская