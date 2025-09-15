В модернизацию подстанции для Рыбинска вложили 0,6 млрд рублей

На участвующей в выдаче мощности Рыбинской ГЭС подстанции 220 кВ установили новое коммутационное оборудование стоимостью 590 млн руб. Модернизация позволит повысить надежность электроснабжения части жителей Рыбинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Россети».

Оборудование российского производства предназначено для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных и нештатных режимах, а также для создания видимого разрыва электрической цепи, объяснили в компании. Во время работ по установке оборудования ГЭС действовала без ограничений.

Рыбинская гидроэлектростанция входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. На момент строительства была второй по величине гидроэлектростанцией СССР после ДнепроГЭС. Обеспечивала электроэнергией Москву в годы Великой Отечественной войны.