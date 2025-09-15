Южные горизонты

С 18 по 20 сентября в Цхинвале состоится I международный экономический форум “Южная Осетия. Горизонты Инвестиций”



От восстановления к развитию

Международный экономический форум приурочен к 35-летнему юбилею образования Республики. За последние годы экономика республики начала стремительно развиваться. По сравнению с 2020 годом в 2024 году ВВП Южной Осетии увеличился на 33%, средняя ежемесячная зарплата в экономике — на 54%, а собственные доходы госбюджета — на 35%.

Для дальнейшего развития Республика стремится открывать рынок для иностранных инвестиций. Проводимый Форум станет площадкой для международного диалога государства и бизнес-сообщества, продвижения ключевых отраслей экономики Южной Осетии на международном уровне, формирования позитивного инвестиционного имиджа Республики, а также демонстрации ее культурного и туристического потенциала.

На Форуме ожидается порядка 2000 делегатов. Среди участников –- экономическая делегация высокого уровня из России: представители Правительства РФ, Министерства экономического развития, Администрации президента и Центробанка РФ. Деловую программу поддержат Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Центральный Банк России, Национальный Банк Республики Южная Осетия, Аланский Инвестиционный Банк, ПКИ, Акционерный Сбербанк Республики, Международный расчетный банк, представители регионов РФ, а также компаний ВТБ и ПСБ. На мероприятии ожидают делегации из субъектов РФ и Никарагуа. Абхазия будет представлена на форуме высшим руководством.

Финансы, экономика, молодежь и туризм

Ключевыми темами Форума станут развитие возможностей международного сотрудничества Южной Осетии, привлечение инвестиций, поддержка бизнеса и банковской сферы.

Форум открывается 18 сентября молодежным днем «Будущее начинается сегодня», темами которого станут вопросы вовлечения молодого поколения Республики в предпринимательство.

19 сентября – финансово-экономический день. Сессии будут посвящены инвестиционной привлекательности региона и развитию банковской системы Республики. Спикеры обсудят перспективы рынка, переход на законодательство ЕАЭС, а также инвестиции в туризм Республики и возможности для развития сферы.

Банковская система Республики может стать площадкой для тестирования инновационных решений, ориентированных на внутренний рынок и на стратегическое развитие отношений с ключевыми партнерами.

Также в ходе сессий будут обсуждаться итоги реальных инвестиционных проектов и инвестиционные лоты.

Так, значительное место в экономике Южной Осетии занимают планы по развитию туристической отрасли и производство продуктов питания. Одной из специализаций бизнеса может стать розлив минеральной воды – на территории республики 18 видов минеральных источников, а также возрождение виноделия, так как страна является частью древнейшего в мире винодельческого региона с автохтонными сортами винограда.

20 сентября — ключевой момент Форума. Деловая повестка будет предваряться Парадом по случаю 35-летия Республики при участии Президента Республики Алана Эдуардовича Гаглоева.

Темой дня станет «Роль государственной политики в создании благоприятной инвестиционной среды» при участии высшего руководства страны. Перед сессией планируется подписание инвестиционных соглашений.

Россия и Южная Осетия

Между Россией и Южной Осетией было подписано более чем 100 межгосударственных соглашений в различных сферах. Страны совместно реализовали инвестиционные проекты по развитию производства, в частности, в сфере обрабатывающей и пищевой промышленности.

«Форум открывает новые горизонты экономического сотрудничества России и Южной Осетии, укрепляя связи стран в рамках Евразийского экономического союза и создавая условия для развития партнерства. Площадка станет важным элементом инвестиционной инфраструктуры, что принесет выгоду не только Южной Осетии, но и российским субъектам, давая российскому бизнесу новые возможности для расширения и укрепления позиций на международной арене», — говорит председатель организационного комитета, торговый представитель Республики Южная Осетия в РФ Таймураз Гогинов.

А культура по расписанию

Форум станет площадкой для знакомства участников с самобытностью и культурным наследием региона. Программа включает показ коллекции известного дизайнера Хоха Бекоева, турнир по стритболу «Кубок АланияФорум», а также традиционный праздник ирон хъазт. Вечером 19 сентября зрителей ждет яркое выступление ансамбля народного танца «Симд» и Государственного академического народного ансамбля пляски Адыгеи «Исламей» в стенах драматического театра. На следующий день гостям предложат окунуться в атмосферу осетинских дворов, посетить ярмарку изделий мастеров народного творчества и насладиться гала-концертом.

Южная Осетия приглашает каждого стать частью новой экономической истории. Для участия необходимо оставить заявку в форме на сайте. Также по ссылке можно найти подробности о программе и узнать расписание.

