В шести городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Аше, Коркино, Златоусте, Сатке и Карабаше продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором в приземном слое атмосферы скапливаются загрязняющие вещества. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городах до 19:00 18 сентября. Кроме того, режим НМУ объявили в Магнитогорске — с 19:00 16 сентября до 19:00 18 сентября. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%. Ранее режим действовал во всех семи муниципалитетах в выходные.

Виталина Ярховска