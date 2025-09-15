Жители Белорецкого района за свой счет заменили мост

Жители села Рысакаево Белорецкого района за два дня заменили мост через реку Рязь, сообщает пресс-служба районной администрации.

Стройматериалы местные жители закупили за свой счет, в работе были задействованы бетономешалки, тракторы и погрузчики. Кроме того, говорится в пресс-релизе, глава крестьянского хозяйства Динар Аубакиров предоставил железобетонные дорожные плиты.

Рысакаево расположено в 20 км к югу от Белорецка. По данным на сайте Сосновского сельсовета, к которому относится село, в 2018 году в нем проживало 482 человека.

Майя Иванова