Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей смартфонов на iOS. Сервис T-Pay работает на основе технологии BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением) и совместим с сервисом «Вжух» от «Сбера». Для оплаты с помощью T-Pay на iPhone необходимы смартфон с версией iOS 16 и выше, новое мобильное приложение Т-Банка, а также включенный Bluetooth на телефоне. На главной странице в приложении банка нужно будет выбрать «Оплатить iPhone» и поднести смартфон к платежному терминалу.

Сеть мясных ресторанов Meat_Coin досрочно завершила pre-IPO на 170 млн руб. Сделка завершилась на несколько дней раньше, чем изначально планировалось, благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов. Привлеченные деньги Meat_Coin направит на открытие трех новых ресторанов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, пишет Forbes.

Ритейлеры увеличивают долю продаж мужской одежды. Они замещают ушедшие из России международные бренды. Доля продаж такой продукции с 2021-го по 2024-й выросла на 2 п. п., до 27%, подсчитала компания Fashion Consulting Group (FCG). На рынке отмечают, что за последние два года заметно увеличилось и число мужских брендов.