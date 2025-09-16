Канал, призрак, букет и проспект

16 сентября 1725 года открыт Лиговский канал — одно из выдающихся гидросооружений эпохи Петра Великого. Со временем нужная и важная водная артерия Петербурга стала источником зловония, родиной гопников и, в конце концов, одним из крупнейших проспектов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиговский канал у Знаменской церкви. Фото 1860-х годов

Санкт-Петербург, возведенный на болотах и воде, с момента своего основания остро нуждался в решении двух ключевых проблем: обеспечения питьевой водой и создания эффективных логистических маршрутов. Одним из самых амбициозных ответов на эти вызовы стал грандиозный проект Лиговского канала, торжественно открытый 16 сентября 1725 года. Это сооружение, растянувшееся на 23 км от Дудергофских высот до самого центра новой столицы, стало не просто инженерным чудом своего времени, а настоящей жизненной артерией, определившей развитие города на полтора столетия вперед.

Реализация проекта была поручена инженеру Григорию Скорнякову-Писареву, основные работы проводились между 1718 и 1721 годами. Стоит сказать, что российский генерал-майор Скорняков-Писарев примерно в этот же период вел строительство Ладожского канала, водного пути в обход рискованной для судоходства Ладоги. Он же — обер-прокурор петровского сената, директор Морской академии, автор первого русского сочинения по механике, в 1731–1740 годах начальник Охотского порта. Канал начинался от реки Лига, ныне — река Дудергофка, название которой происходит от ижорского слова ligo («место для замачивания льна»). Это слово навсегда закрепилось в городской топонимике. Вода по каналу не только подавалась для хозяйственных нужд растущего населения, но и служила для транспортировки строительных материалов — известкового карельского камня, столь необходимого для непрерывного строительства столицы. Канал завершался бассейном на месте нынешнего Некрасовского сквера (тогда — начала Бассейной улицы). От этого водоема-хранилища уже по подземным трубам вода направлялась к фонтанам Летнего сада. Для пересечения реки Фонтанки был возведен специальный мост-акведук, на месте которого сегодня находится Пантелеймоновский мост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акведук через Фонтанку в 1720-х годах на гравюре Михаила Махаева «Проспект по реке Фонтанке от Грота и Запасного дворца на полдень». Государственный Эрмитаж

Екатерина не любила фонтаны

Сильнейшее наводнение 1777 года, в котором погибло несколько тысяч человек, навсегда изменило судьбу многих городских объектов, в том числе — Лиговского канала. Его берега осыпались, вода стала мутной и ее перестали использовать для питья. Кроме того, буря разрушила фонтаны в Летнем саду. Екатерина II решила фонтаны не восстанавливать, и канал потерял свою значимость. Причина отказа от фонтанов, во-первых, была в экономии. Екатерина в то время была увлечена созданием коллекции Эрмитажа, для которого с 1764 года активно покупались работы великих мастеров. Кроме того, она вообще не жаловала фонтаны. Императрица считала их частью французских садов, которые она недолюбливала. Екатерина писала Вольтеру, что является «поклонницей английских садов и либерализма» и не собирается восстанавливать фонтаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиговский канал на фоне Николаевского вокзала

Без роли поставщика воды к фонтанам Лиговский канал постепенно утратил свое значение. К концу XIX века он превратился в обременительный пережиток прошлого. Бурный рост города, появление гужевого, а затем и трамвайного движения вокруг нового Николаевского (Московского) вокзала и респектабельной застройки Знаменской площади (площади Восстания) требовали кардинального пересмотра городского пространства. Воды некогда чистого канала застаивались, зарастая тиной и источая миазмы, что дало горожанам повод иронически называть его «Лиговским букетом». Решение засыпать канал было логичным. С 1891 года началась его планомерная ликвидация. Первым засыпали участок от бассейна до Обводного канала, на месте которого разбили бульвар и проложили трамвайные пути. Процесс растянулся на десятилетия: к 1926 году канал исчез до Московского проспекта, а в 1960-х годах его заключили в трубу и соединили с рекой Красненькой.

Лиговка — родина гопников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиговский проспект

Сегодня о канале напоминает его «тезка» — шумный Лиговский проспект, пролегающий по бывшему руслу. Лишь немногие знают, что 11-километровый отрезок на юго-западе города до сих пор выполняет дренажные функции, а исторические фрагменты его набережных можно отыскать в тенистых уголках Таврического сада или под сводами железнодорожных мостов. История Лиговского канала — наглядная летопись развития мегаполиса, где каждый этап, от грандиозного строительства до стратегической консервации, диктовался новой экономической реальностью и прагматичной волей растущего города.

После засыпания Лиговского канала магистраль, проложенная по его части и набережной, постепенно приобретала современный внешний вид. Здесь стал ходить электрический трамвай, начали строить фабрики и различные общественные учреждения.

Сам проспект неоднократно менял название. Так, с 1739 года дорога вдоль канала называлась Московской улицей, с 1783 года — Ямской улицей или дорогой в Ямскую. В 1892 году магистраль получила название Лиговской улицы. В 1952 году — Сталинградский проспект. Современное название «Лиговский проспект» магистраль получила в 1956 году. С 1840-х до 1940-х годов это место имело самую дурную славу. По одной из версий, возникновение гопников связывают с открытием «Государственного общества призора» (ГОП). Дурная слава района пошла еще с XVIII–XIX веков, когда здесь располагались дворы извозчиков и ямщиков, множество питейных заведений, кабаков, домов терпимости и ночлежек. В то время эта местность считалась неблагоустроенной окраиной города. Но и много лет спустя сохранялась некая «память места». В 1982 году Александр Розенбаум написал песню, посвященную Лиговке:

«Катит весело трамвай посреди аллеи.

Здесь гулял и здесь пропал Ленька Пантелеев.

Жалко, что его не знал папа Гиляровский.

Он главы б не написал про воров хитровских».

В 1960–1980-х годах Лиговский проспект пережил реконструкцию. В 1967 году на месте снесенной Греческой церкви построен БКЗ «Октябрьский». В этом же году добавлен выход на Московский вокзал и Лиговский проспект к открытой в 1955 году станции метро «Площадь Восстания» первой линии метрополитена. Вдоль трамвайных рельсовых путей высажены деревья и кустарники. Не стало бульвара, который был раньше в центре проспекта, на его месте появились выделенные полосы для общественного транспорта. В конце XX века на Лиговском проспекте открыли одноименную станцию метрополитена.

Реки-призраки Петербурга

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост у Московских триумфальных ворот — несохранившийся каменный арочный мост через Лиговский канал. 1927 год

Лиговский канал, ставший проспектом, не единственная в Петербурге засыпанная водная артерия. Если вытянуть в одну линию все протекающие по Петербургу реки, протоки и каналы, общим счетом примерно 100 штук, то их длина составит 300 км. Это примерно равно расстоянию от Петербурга до Хельсинки. А раньше рек и каналов в Северной столице было еще больше: с момента основания города до наших дней не меньше двух десятков водоемов было засыпано. Но их следы остались до сих пор.

Самые знаменитые из таких водоемов-невидимок — линии Васильевского острова. Все знают, что основатель Петербурга Петр I хотел, чтобы горожане, по примеру жителей Амстердама, передвигались по столице на лодках по сети искусственных каналов. И несколько таких каналов даже успели прорыть на Васильевском острове, назвав их линиями, что сохранилось по сей день. Но от самой идеи Петербурга-Амстердама вскоре отказались. В болотистой местности вода застаивалась, распространяя зловоние, да и местные жители стали сливать в каналы помои, сбрасывать мусор. В 1767 году Екатерина II издала указ о ликвидации этих водоемов. Похожая судьба была у нескольких других водных артерий: у Масляного канала в Гавани, Введенского канала возле Витебского вокзала, Межевого канала на Гутуевском острове.

Анна Кашурина