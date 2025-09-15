«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие цели должны быть достигнуты к 2030 году в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представьте: поселок за Полярным кругом, словно оазис в заснеженной пустыне, который живет своей жизнью. Зимой условный бензовоз будет доставлять туда топливо несколько недель, а то и месяц. И это только один из примеров, где необходимы альтернативы. Например, солнечная панель на крыше или ветряк у поля. Это не только разговор о зеленой энергетике, но еще экономия и автономность. Особенно для удаленных территорий, а также для промышленных площадок вне сетей и малого бизнеса, который хочет сократить расходы.

Россия обладает огромными запасами природных ресурсов для развития возобновляемых источников энергии. Однако в общем энергобалансе страны доля зеленой энергетики пока остается незначительной. Увеличить ее — одна из ключевых задач национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Задача — за пять лет сформировать полноценный производственный цикл и достигнуть уровня импортонезависимости до 90% к 2030 году. Российские производители уже вовсю ведут работу, в том числе в области солнечной и ветрогенерации.

Например, завод «Энкор» выпускает в Калининградской области фотоэлектрические преобразователи. Для этого специалисты выращивают кремниевые слитки и делают из них солнечные ячейки по российской гетероструктурной технологии. При этом в настоящее время ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по увеличению КПД по энергоотдаче. После их завершения КПД станет выше, чем у обычных панелей, а это значит больше энергии с той же площади. Также в России ведется работа по созданию серийного производства ветроэнергетических установок мультимегаваттного класса. Мощность таких ветряков превысит 6 МВт. Но что все это значит для бизнеса? Новые цепочки поставок — от материалов и оборудования до сервисного обслуживания.