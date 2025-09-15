Представители партии «Новые люди» избрались депутатами в четырех округах Прикамья

Представители партии «Новые люди» избрались в думы четырех округов Прикамья. Об этом сообщает портал Ura.ru. В думу Еловского округа избраны Дмитрий Замахаев и Павел Брюхов. Депутатом Сивинской думы стала Любовь Афер, Карагайской думы — Елена Тиунова, Частинской думы — Эльвира Мочалова, Лысьвенской думы — Сергей Новиков.

Всего партия выдвигала на этих выборах в Пермском крае 49 кандидатов.