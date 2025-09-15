ТК «Нафтатранс плюс» инициирует реструктуризацию задолженности по облигациям

ООО «Топливная компания "Нафтатранс плюс"» представило на рассмотрение владельцам облигаций серий БО-03 — БО-07 план реструктуризации задолженности и выхода из кризиса неплатежей. Сообщение об этом размещено на сайте раскрытия корпоративной информации.

План реструктуризации компании рассчитан на четыре года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 года, серию амортизационных выплат и полное погашение облигаций в январе 2030 года.

Ставка купонного дохода для всех пяти выпусков эмитента с февраля 2026-го до 31 декабря 2027 года определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028-го до погашения в январе 2030 года — 17% годовых. Компания намерена осуществить семь амортизационных выплат.

В октябре компания планирует объявить о проведении ОСВО по одному из выпусков и далее запустить аналогичную процедуру поочередно по остальным выпускам.

По данным инвестиционной компании «Юнисервис капитал» — организатора размещения облигационных выпусков ТК «Нафтатранс плюс» — в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 1,23 млрд руб.

ООО «ТК "Нафтатранс плюс"» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2024 году выручка организации составила 10,1 млрд руб. (-10%), чистая прибыль — 87,7 млн руб. (-51%).

Михаил Кичанов