Иск об изъятии активов экс-советника Чубайса начнут рассматривать 22 сентября

Ленинский суд Екатеринбурга назначил на 22 сентября предварительное заседание по делу об изъятии в доход государства ООО «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» и ООО «Курганская ТЭЦ». Активы принадлежат бывшему советнику Анатолия Чубайса Артему Бикову и его компаньону Алексею Боброву. Об этом сообщили «Интерфаксу» в суде.

Кроме господ Бикова и Боброва в деле фигурируют экс-министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков и бывший министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Всего в иске указаны 34 ответчика, 14 из них — физлица. Третьими лицами в иске выступают 25 организаций, конфискации которых требует Генпрокуратура.

По версии надзорного ведомства, «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО. Чиновники правительства Свердловской области и регионального ГУП «Облкоммунэнерго» нарушили закон о противодействии коррупции. Господа Биков и Бобров, уточнили в Генпрокуратуре, получили руководящие должности в холдинге благодаря «неформальным связям» с чиновниками региона и Анатолием Чубайсом.