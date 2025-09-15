Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Дом Демидовых» продает столовую на Комсомольском проспекте

Столовая «Дом Демидовых», расположенная на Комсомольском проспекте, 31а. выставлена на продажу на сайте Авито. Стоимость бизнеса оценивается в 3,4 млн руб. Первым на это объявление обратило 59.ру.

По словам управляющей проектами «Дома Демидовых» Анны Кобелевой, решение о продаже столовой принял собственник. Кроме столовой на Комсомольском проспекте также продается здание цеха на ул. Советской, при этом «Дом Демидовых» остается там арендатором.

«Собственник давно не живет в Перми, и теперь решил потихоньку реализовывать свои проекты. Столовая — новый проект, его нужно развивать. Нам хотелось бы передать столовую в надежные руки. В него вложено много усилий, это новый, красивый, замечательный проект. Но у собственника поменялись планы на Пермь. Мы пока не знаем, что будет с другими нашими проектами: с большим “Домом Демидовых” на ул. Ленина и с кафе на ул. Белинского. Работаем в прежнем режиме»,— пояснила причину продажи интернет-гатете «Текст» госпожа Кобелева.

«Дом-пекарня Демидовых» развивает популярное кафе и магазин в Перми и ранее располагалось на ул. Ленина, 46а. В прошлом году ее владельцы объявили о закрытии проекта из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственником сетей, который перекрыл в «Доме Демидовых» водоснабжение, водоотведение, а также тепло- и электроснабжение. Сейчас, согласно 2GIS, на ул. Ленина, 46а, продолжает работать только магазин, в прошлом году на ул. Белинского, 6б, открылось кафе сети.